Kan Donduran Olayın Nedeni Para

11 Ekim'de yaşanan olay M.K.'nın dedesinin evine para istemek amacıyla gitmesiyle başladı. Ancak, olumsuz bir yanıt almasının ardından, aralarında çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü. M.K., bu kargaşada dedesi, dedesiyle birlikte yaşayan kadını ve evde bulunan bir kişiyi bıçak ve baltayla katletti. Olayın hemen ardından, evde kan gölü oluştu.Olayın ortaya çıkması, aile üyelerinin dedelerinden uzun süre haber alamaması sonucu eve gitmeleriyle gerçekleşti. Evin içinde üç kişinin cansız bedenini bulan yakınlarının ihbarıyla birlikte, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaçan M.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.