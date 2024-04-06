Eş Başkanların göreve başlamasından sonra Van Büyükşehir Belediyesinin resmi X hesabından ilk paylaşımlar yapıldı.

Belediyenin resmi X hesabından yapılan ilk paylaşımlarda, “Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarımız Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal mazbatalarını alarak, Büyükşehir Belediyesindeki görevlerine başladı” ifadeleriyle başkanların göreve başladığı duyurulurken, sonraki paylaşımda ise Kadir Gecesi kutlandı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE OLARAK KADİR GECESİ KUTLANDI

Türkçe ve Kürtçe kutlanan Kadir Gecesi paylaşımında, “Halklarımızın ortak mücadelesi ile demokratik değer ve ahlakın anlam bulduğu bu dönemde Mübarek Kadir Gecesi'nin halkımıza, İslam coğrafyasına, tüm insanlığa barış, adalet ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Mübarek Kadir Gecemiz kutlu olsun.” denildi.