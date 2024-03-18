DAKA tarafından, SOGEP kapsamında 2019 yılından itibaren TRB bölgesinde yapılan destek miktarı 184,5 milyon liraya ulaştı. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesi’nde yapılan destekle 23 ayrı proje finanse edildi.

SOGEP kapsamında, TRB2 Bölgesi’nde kalkınma öncelikli hamleler yapması, farklı sektörlerde istihdam ve üretim faaliyetleri yürütülmesi ve bölgede yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin desteklenmesi adına 184,5 milyon lira kaynak üretildi.

DAKA’nın SOGEP kapsamında sağladığı 184,5 milyon liralık kaynak ile, Van’da farklı sektörlerde 6 projeye, 47,3 milyon lira destek verildi.

Hakkari’de toplam 8 farklı projeye destek olunarak Hakkari ili için toplam 66,7 milyon lira değerinde bütçe ayrıldı. 32,3 milyon lira Muş’ta 4 farklı projenin finansmanı olunurken, Bitlis ilinde yapılan 5 ayrı projeyi desteklemek üzere 38,2 milyon lira bütçe ayrıldı.