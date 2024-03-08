DAKA tarafından yapılan duyuruda, 2024 yılında Fizibilite Desteği verilmesi planlanan sektörlerin başında; kadın girişimciliği ve kadın istihdamına katkı sağlayacak sektörler bulunuyor.

Ayrıca turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve yatırım projeleri; teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve yeni nesil girişimcilik odaklı yatırımlar da 2024 yılı fizibilite desteği verilecek sektörler arasında yer aldı.

Verilecek fizibilite desteklerinin asgari limiti 100 bin TL olurken, üst limit desteğinin ise 250 bin TL olacağı belirtildi.

Fizibilite desteğine yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler başvurabiliyor.

2024 yılı Fizibilite Desteği başvuru süresi ise 8 Mart ve 20 Aralık tarihleri arasını kapsıyor.