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WanHaber – ÖZEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet hedefleri yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Vanlı kadınlar desteklenerek iş hayatına atılıyor.

Kadınların iş hayatında yer almasını sağlamak için hem bireysel hem de toplumsal kalkınma noktasında önemli bir adım atan DAKA, gerekli hibe destekleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan girişimci kadınların aktif olarak iş hayatında yer almasını hedefliyor.

Van’da girişim projeleriyle DAKA’dan hibe desteği alan kadınlar aynı zamanda Van Valiliği, SOGEP gibi kuruluşların da desteğiyle işletme yerleri açarak iş hayatına ilk adımlarını atıyor.

Bölgeler arası eşitsizliğin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için gerekli destekleri sağlamaya çalışan DAKA; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliklerini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını amaçlıyor.

Haber - Fatma Öztürk