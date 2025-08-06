4058 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı; eşsiz doğası, volkanik yapısı ve çevresindeki göl manzaralarıyla doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tırmanış rotalarının teknik açıdan orta zorlukta olması, hem profesyonel dağcılar hem de doğa yürüyüşçüleri için Süphan’ı cazip kılıyor.

Bölgeye gelen dağcılar, genellikle Adilcevaz ilçesinden hareket ederek kamp kuruyor ve gece saatlerinde zirve tırmanışına başlıyor. Gün doğumunu zirvede karşılayan dağcılar, Van Gölü manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşıyor.

Tur rehberi Hakkı Uğur, yurdun çeşitli illerinden gelen 11 dağcı ile Adilcevaz'da buluşarak, bölgenin doğa harikası Süphan Dağı’na tırmanış yapacaklarını belirtti.

Bursa’dan gelen Esengül İlbars isimli dağcı ise Süphan Dağı’nın her yönüyle çekici bir dağ olduğunu söyleyerek, "Ben burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu dağ çok ziyaret edilen bir dağ" dedi.

Kayseri’den gelen dağcı Ali Göktaş ise Süphan Dağı’na kış tırmanışı yaptığını belirterek, "Yazın çıkmak istedim, ondan dolayı bugün buradayız" ifadelerini kullandı.