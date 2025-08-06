Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.