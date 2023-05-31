Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Ankara, şu günlerde yeni kurulacak Kabine için hareketlendi.

28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde 17. zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de kimlere yer vereceği merak ediliyor.

Son toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Mevcut bakanlara veda edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor. Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor.

En son Mart ayının ilk haftasında toplandılar

Ancak seçim sürecinde Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti.

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