Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Nisan ayında ihracatın 1,1 milyon dolar, ithalatın ise 2,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van'da ihracat ve ithalat azalırken, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de de ihracat ve ithalatın arttığı görüldü. Van'da ihracat %41,6 azalarak 1,1 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 2,7 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %295,4 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat %8,9 artarak 20,9 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %43,0 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %99,2 artarak 0,1 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %108,3 artarak 7,2 milyon dolar, ithalat %137,5 artarak 10,0 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

TÜİK'in verilerine göre TRB2 bölgesinde yer alan Van'da ihracat ve ithalat azalırken, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de ithalat ve ihracat rakamları attı.

Van'da Mart ayında, ihracat %2,6 artarak 2,5 milyon dolar, ithalat %127,5 artarak 2,7 milyon dolar olurken, Nisan ayında ise ihracat %41,6 azalarak 1,1 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 2,7 milyon dolar oldu. Muş'ta Mart ayında ihracat %137,7 artarak 19,7 milyon dolar, ithalat %296,1 artarak 36,6 milyon dolar olurken, Nisan ayında ise ihracat %295,4 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat %8,9 artarak 20,9 milyon dolar oldu.

Bitlis'te Mart ayında, ihracat %24,3 artarak 1,3 milyon dolar, ithalat %81,4 artarak 0,4 milyon dolar olurken, Nisan ayında ise ihracat %43,0 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %99,2 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Mart ayında ihracat %22,5 artarak 12,0 milyon dolar, ithalat %13,9 artarak 11,9 milyon dolar olurken, Nisan ayında ise ihracat %108,3 artarak 7,2 milyon dolar, ithalat %137,5 artarak 10,0 milyon dolar oldu.

NİSAN AYINDA İHRACAT VE İTHALAT 8 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat %4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat %7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA %42,1 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında %79,1 iken, 2023 Nisan ayında %68,9'a geriledi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %32,9 artarak 32 milyar 684 milyon dolardan, 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde %71,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde %65,1'e geriledi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Nisan ayında ara mallarının payı %73,2, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %12,9 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %76,0, sermaye mallarının payı %12,8 ve tüketim mallarının payı %11,1 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,1'ini oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 115 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 751 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 177 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,9'unu oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 17 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 136 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 482 milyon dolar ile İsviçre, 8 milyar 757 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 821 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,8'ini oluşturdu.

İHRACAT 2023 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 73 MİLYAR 829 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 azalarak 73 milyar 829 milyon dolar, ithalat %4,6 artarak 116 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %30,2 artarak 33 milyar 127 milyon dolardan, 43 milyar 120 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde %70,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde %63,1'e geriledi.

Van Bölge Gazetesi