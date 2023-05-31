WanHaber'in çalışma ofisini ziyaret eden Atlı, Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir'i ziyaret etti. WanHaber'in bölgedeki önemine değinen Atlı, başarı temennilerinde bulundu.

WanHaber'in akreditasyon sürecini yakından takip ettiklerini belirten Atlı, "WanHaber sadece bu kentin değil, bölgenin de önemli bir markasıdır. Doğru, tarafsız, eşitlikçi bir yaklaşımla yayın hayatını sürdürüyor. Basın İlan Kurumu'nun akreditasyonuna Türkiye genelinde dahil olan 3. haber sitesi. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye genelindeki yüzlerce yerel medya kuruluşu arasında 3. sırada olmak büyük bir başarıdır. Bu başarı da bizleri mutlu ediyor. Yayın hayatlarında başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

WanHaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir de, Mehmet Alayı Atlı’nın WanHaber’e yönelik gerçekleştirdiği destek ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Atlı’nın bölgedeki önemli aşiret liderlerinden biri olduğunu belirten Tunçdemir, “Mehmet Alayı Atlı bölgemiz için önemli bir isimdir. Herkesin düğününde, taziyesinde, kazasında ve belasında bulunan bir isimdir. Akil bir insandır, önemli bir kanat önderidir. BİK’teki akreditasyon sürecimizle alakalı medya kuruluşumuza destek ziyaretinde bulundu. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

Haber: Ömer Bildik