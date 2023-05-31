Van İl Emniyet Müdürlüğü, bugün öğlen saatlerinde İpekyolu ilçesinde meydana gelen saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini ve saldırganın yakalandığını duyuran Van İl Emniyet Müdürlüğü, "30.05.2023 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı’nda N.U. (1972 doğumlu) isimli şahsın silahla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonucu meydana gelen “Kasten Öldürme” olayı ile ilgili; Bölgede bulunan sivil ekiplerimiz ve Motosikletli Polis Timlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayın faili olduğu tespit edilen S.S. (1963 doğumlu) isimli şahıs, yaşanan kovalamaca sonucunda suçtan kullanılan silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

WanHaber / Ramazan Çetin