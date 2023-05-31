Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig’de play-off 2. Tur ilk maçları tamamlandı. Van Spor’un saf dışı kaldığı play-offlar’da ilk zorlu 90 dakikalar oynandı. Takımlar 3 Haziran tarihinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

1461 TRABZON FK – İSKENDERUNSPOR A.Ş.

1. turda Van Spor’u yarış dışı bırakarak yoluna 2. Turdan devam eden 1461 Trabzon FK, kendi sahasında konuk ettiği İskenderunspor A.Ş.’ye mağlup olmaktan kurtulamadı.

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan mücadelede İskenderunspor A.Ş. 18. dakikada Süleyman Güneş’in golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi ekibin gole yanıtı 49. dakikada Enes Karakuş ile geldi ve mücadele 1 – 1 oldu.

Maçın 65. dakikasında İskenderunspor A.Ş. atağında Trabzon FK oyuncusu Buğrahan Karslı’nın ters vuruşunda topun ağlara gitmesi sonucu konuk ekip skoru 2 – 1’e getirdi.

İskenderunspor A.Ş. 74. dakikada bir kez daha etkili bir atak sonucu Kemal Tokak’la gole ulaştı ve maçta durumu 3 – 1’e taşıdı.

Müsabakada başka gol olmayınca İskenderunspor A.Ş., play-off 2. Tur ilk maçında 3 – 1’lik deplasman galibiyetiyle önemli bir avantajla dönmüş oldu.

Bu maçın rövanşı 3 Haziran’da İstanbul’da oynanacak.

ANAGOLD 24 ERZUNCANSPOR – ESENLER EROKSPOR

2. Lig play-off 2. Turunda bir diğer karşılaşma ise Anagold 24 Erzincanspor ile Esenler Erokspor arasında oynandı. Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2 – 1’lik skorla ev sahibi ekip oldu.

İlk yarısı 0 – 0 beraberlikle biten maçta Anagold 24 Erzincanspor, aradığı golü 55. dakikada Batuhan Altıntaş ile buldu ve 1 – 0 öne geçti.

Ev sahibi ekip 67. dakikada yine Batuhan Altıntaş’ın golüyle skoru 2 – 0’a taşıdı.

Bu gollere cevap 80. dakikada Esenler Erokspor atağında Sertaç Çam’ın golüyle geldi. Maçta skor 2 – 1 oldu.

Bu golden sonra takımların çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve ilk maç ev sahibi ekibin 2 – 1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Taraflar 3 Haziran tarihinde rövanş maçında Esenler Erokspor Stadyumu’nda karşılaşacak.

Mehmet Salih Giyci