Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunuyor.

"İMAR AFFIYDI FALAN ARTIK DÜŞÜNEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız." dedi.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak da Erdoğan, "Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde teferruatlı şekilde ele alıp yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili ifadeleri şu şekilde;

İmar'la ilgili yasal düzenlemelerimiz zaten var. İstanbul'da 130 mühendisle hocalarımızla vs. toplantı yaptık. İkincisini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım Gaziantep'te yaptı. Biz bu hocalarımızla şuan beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde daha teferruatlı ele alarak yeni adım atabiliriz. İmar Affı'nı düşünemeyiz. İstanbul depremini fazla konuşmamalıyız. Fikirtepe'de, Ferah Mahallesi'nde evleri yıkamadık ki oralar bizim oy depomuzdur. Mehmet Özhaseki bakan iken oraları tek tek ziyaret etti.

Biz artık bazı şeyleri dinlemedik ve oraları yaptık. Zemin artı 3 gibi binalar yapıldı. Benim 15 gün önce yolumu çevirdi evlerini yıktırmayanlar, 'Başkanım ne olur evimizi yıkın' dedi. Çünkü yapılanları gördüler. Halbuki 3-4 sene önce 'Evet' deselerdi, şimdi o binalar bitmiş olacaktır. Ama anlatamıyorsun, inanmıyor. Açıkta kalırım zannediyor. Bu felaketler olunca 'Başka çare yok' dediler herhalde.

Süperhaber