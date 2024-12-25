CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

13 yıllı mücadelenin ardından muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimi selamlıyorum. Zalime boyun eğmeyen Suriyeli evlatlarının zaferleri hayırlı olsun. Bizleri bugünlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu gösteren Rabbimize hamdolsun. Dün Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma, İçişleri ve Çalışma bakanlığımız ilçeye gönderdir. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlatmışlardır. Geçmiş olsun diyorum.

Kazakistan'daki uçak kazası

Uçak kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her iki kardeş ülkeye de geçmiş olsun diyorum.

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu Cumartesi günü tamamlandı. Muhalefet bütçe görüşmelerinde hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koydu. Şov yapmak, meclisi kışkırtmak dışlında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı iktidara alternatif olmak değil muhalefetin konforlu alanlarında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin peşindeler. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

Emeklinin, esnafın, çiftçinin, yetimin, engellinin hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmedik, yedirmeyiz.

''Asgari Ücret''

Asgari ücreti 22 bin 104 olarak belirledik. Bu rakam yüzde 30 artışa tekabül ediyor.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum. CHP toplanacakmış, yolları açık olsun. 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefete rağmen yaptık.

''2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak''

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz.

''Hedefimiz Terörsüz Türkiye''

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamış devam ediyor. İttifak ortakları olarak sırt sırta vereceğiz Türkiye Yüzyılı'nı inşaa edeceğiz.

Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Hedefimiz terörsüz Türkiye.

Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

Aylan bebeğin hafızamıza mıh gibi saplanan masum yüzlü fotoğrafını nasıl unutabiliriz?

Esed ülkemizin tüm iyi niyetli tavsiyelerine rağmen protestoları kanla bastırmayı tercih etti. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölücü örgütün binlerce TIR ile beslenmesini nasıl unutabiliriz?