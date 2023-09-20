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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'na hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

BM Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda geçtiğimiz yıl burada yaptığımız konuşma sonrasında mevcut tablo ne yazık ki daha iyi değildir. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Kendi ülkemin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda ve batısında birçok çatışma, savaş, insani kriz ve sosyal gerilim yaşanıyor. Küresel ekonomik sorunlarla birleşerek büyüyen bu sınamalarla baş etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşanan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Savaş ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlara neden oldu.

6 ŞUBAT ASRIN FELAKETİ

Türkiye 6 Şubat 2022 sabahı yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Uluslararası yardımı ve desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanını kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugünde ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.

'BU YILKİ TEMA TÜRKİYE İLE UYUMLU'

Genel Kurul'un bu yılki temasının Türkiye'nin hedefleriyle birebir örtüştüğünü görmekten gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz bu örtüşmenin en somut örneğidir.

BM Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı olmuştur.

Savaşın, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü temelinde, diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Suriye ile Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde vekâlet savaşlarının aracı haline dönüştürülen terörizm, kırılganlığı hızla artan uluslararası güvenlik iklimine onarılamaz zararlar veriyor.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi vermiş bir ülke lideri olarak Suriye ve Irak başta olmak üzere kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlığından bıktık usandık. Bu bölgelerdeki tehdit sadece DEAŞ değildir. Asıl tehdit, vekalet savaşlarının aracı olan kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir.

Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.

Savaşın, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü temelinde, diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Suriye ile Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde vekâlet savaşlarının aracı haline dönüştürülen terörizm, kırılganlığı hızla artan uluslararası güvenlik iklimine onarılamaz zararlar veriyor. Küresel güçlerin ihtiraslarını kullanarak büyüyen terör örgütlerinin faaliyet alanları teknolojik gelişmeler ile kötüleşen sosyo ekonomik şartlardan istifade ederken, adeta bir salgın gibi geniş coğrafyalara yaygınlaşıyor.

ABD'YE SERT TEPKİ

Bölgede her başları sıkıştığında DEAŞ bahanesine sarılanların oyunu artık ifşa olmuştur.

'KKTC'Yİ TANIMAYA DAVET EDİYORUM'

Uluslararası toplumu bunu kabullenmeye, bağ kurmaya çağırıyorum

'KARABAĞ AZERBAYCAN TORAĞIDIR'

Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz.

kaynak:süperhaber