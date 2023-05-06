Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mitinge 135 bin kişinin katıldığını belirtti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Depremzede vatandaşlarımıza ev sahipliği yapan Kayseri'ye teşekkür ediyorum. 50 bini aşkın insanımız toprağa vermiş olsak da devlet ve millet el ele yaraları sarıyoruz.

Deprem bölgesinde 837 bin 500 çadır, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısı 141 bin 300, köy evi sayısı 58 bin 630.

REKOR KATILIM

2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Terör örgütlerinin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz'da vatanımızı beraber savunduk.

Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç bu meydan bir rekor kırdı. Şu anda 135 bin kişi bu alanda. 14 Mayıs'ta da bu cevabı verecek miyiz?

IMF ÇIKIŞI

Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. 2013'de IMF'yi bir daha buraya uğramamak üzere gönderdik. BUnlar otellerde IMF ile görüştüler. 2013'den beri bir kuruş almadık. Ne oldu? Ne kaybettik?

2002'den beri nasıl sandıktan önce işimizi bitirdiysek, 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız. Çalınmadık kapı, gidilmedik kişi bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir. Kaleyi içeriden fethedecek olan da hanımlar. Ben size inanıyorum.

BAY BAY KEMAL NE YAPTI?

20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Bugün görenlerin hayranlık duyduğu eserlere sahibiz. CHP'li kardeşlerimize sormak lazım: Bu Bay Bay Kemal ne yaptı? TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bay Bay Kemal'in Katarlılara sattılar dediği fabrikada üretime devam ediyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hafta başında Kaan'ı hangardan çıkardık. Nükleer güce sahip ülkeler sınıfına yükseldik. Karadeniz gazını evlere kadar getirdik. Bu ay doğalgaz ücretsiz. Bir sene boyunca da 25 metreküp ücretsiz olacak.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI GELİYOR

Yeni bir müjde daha vermek istiyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin bir miktarını rezerv edeceğiz. Aile kurumunu güçlendireceğiz. Ev hanımlarını emekli edeceğiz. Gençlerimizin evlilik adımlarında yanlarında olacağız.

Cudi Gabar’dan da müjdeli bir haber aldık. Günlük 100 bin varil kapasiteli bir petrol rezervine ulaştık. Gabar’daki petrolümüz de Kayseri’nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında işte bu kalitedir. Gerçekten çok iyi ülkemizin günlük ihtiyacının 10’da birini karşılayacak.

KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak.

Süperhaber