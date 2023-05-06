Wanhaber – Özel

3 Mayıs günü düzenlenen törenle kapılarını açan Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, yarın akşama kadar ziyaretçi kabulüne devam edecek.

İlk gün yoğun ilgi altında açılışı gerçekleştirilen fuara, son günlere girilirken ilginin arttığı öğrenildi. 81 ilden yöresel lezzetlerin sunulduğu, tarım aletlerinin sergilendiği, çiftçilerin buluşmasına vesile olan fuar, yarın saat 21.00’e kadar misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.

EN GÜZEL KUZU YARIŞMASI İLE RENKLİ BAŞLAMIŞTI

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılan ve ilk gün, ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi kapsamında doğan kuzular arasında en güzel kuzu yarışması ile renkli başlayan fuar, yoğun katılımla devam ediyor.

81 İLDEN LEZZETLER SUNULUYOR

90 katılımcı ve 150’ye yakın markanın yer aldığı fuarda, 81 ilden farklı lezzetlerin sunulduğu belirtildi. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun; “Fuarımız son derece renkli ve hareketli görüntüler eşliğinde devam ediyor. 81 ilden farklı lezzetler, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor” dedi.

FİDAN DAĞITIMI YAPILIYOR

Bölgenin en büyük fuarı olan Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ücretsiz fidan dağıtımı yapılıyor. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu yıl 300 metre alanda tanıtım standı kurarak çiftçilere önemli bilgilendirici katkılar sunduğunu, bunun yanında ziyaretçilere de ceviz, badem ve çam fidanı dağıtımı yaptığını dile getirdi.

Tuşba Ziraat Odasının da çiftçilere yönelik fuar kapsamında önemli bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Uygun, farklı yönleriyle verimli bir fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uygun, Van Ticaret Borsası tarafından ise çiftçilere süt soğutma tankları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldığının altını çizdi.

BU YIL DÜZENLENEN EN İYİ TARIM FUARLARINDAN BİRİ

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, 13. kez düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın, bu yıl tarım üzerine düzenlenen en iyi fuarlardan biri olduğunu vurguladı.

ZİYARETÇİ SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, fuarı şu ana kadar 25 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini ve zaman zaman yoğunluğun ciddi oranda arttığını ifade etti.

Fuarın yarın saat 21.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüreceğini sözlerine ekleyen Uygun, fuar bitiminde ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Umut Tarhan