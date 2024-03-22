Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur." dedi.

İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin Erdoğan, "Türk siyasetini kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı." ifadesini kullandı.