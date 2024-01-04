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Türkiye yerel seçimlere odaklandı.

Seçmen, 31 Mart'ta önlerine gelecek sandıktan önce adayları merak ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da aday bilmecesi çözülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Erdoğan burada gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtlarken İstanbul için de önemli açıkalamalarda bulundu.

"İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için pazar gününü işaret etti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Açıklayacağımız adaylar hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azmi olacaktır.

İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız. Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız.

Bu güzel salonumuzu görevceksiniz. Bu salonda strateji belgemizi açıklayacağız."