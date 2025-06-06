Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı'nı da kutladı.