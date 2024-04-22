Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Irak ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile bir araya geldi.