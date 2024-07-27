Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.

“57 KEZ AYAKTA ALKIŞLAYAN BİR AKIL VE VİCDAN TUTULMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Burada şu gerçeği öncelikle vurgulamak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin; ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan, mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sistemin, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini yitirdiğinin işaretlerini uzun zamandır zaten görmekteyiz.

Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir. Mesela Suriye'deki ihtilaf tam 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş 2.5 yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen istikrara kavuşmadan maalesef Sudan karıştı. Gazze'de 16 bin masum çocuk, 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi. Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin, nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün temsilciler meclisi, alkışlıyor. Öbür taraftan temsilciler meclisinin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar, sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların daha kuvözdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hani insan hakları? Hani insan hakları beyannamesindeki o alt alta yazılmış maddeler? Hepsi bir tarafta, orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı elinde 150 bin Gazzeli'nin kanı olan bir kasabı, kongresinde ağırlayan bu caniye kürsü veren bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız" dedi.

“40 BİN İNSANIN KATİLİNİ KAHRAMAN GİBİ AĞIRLARKEN YÜZLERİ KIZARMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitlerini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor. 40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor. Adalet yok. Hukuk yok. Kural yok. Merhamet, şefkat, vicdan yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin, zulmünden dolayı adete itibar gördüğü mazlumun hakkının yok sayıldığı bir cinnet haline hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlü durabilen, ayakta kalabilen, var olanın üstüne koyabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir. Türkiye olarak insanlığın gündeminde yer alan meselelere bu zaviyeden bakıyoruz. Onun için tam bağımsız Türkiye hedefiyle, Türkiye yüzyılını inşa etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat bütün bunlarla birlikte kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 400 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elbette sarsıldık. Elbette sıkıntılar, zorluklar yaşadık. Elbette fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık.

Ama şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla ve asla kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler hamdolsun doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sadece kendi iş çevrelerimizin değil yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. İçeride ekonomi yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları da atıyoruz" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILINI AYNI ZAMANDA YATIRIMIN YÜZYILI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Savunma sanayisinde yakalanan ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara da taşımanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere, gurur duymak yerine Togg'a, çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Ayrıca küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtı.

Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile bir milyar doları aşan bir yatırım sözleşmesi imzaladık. Buna göre ülkemizde üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracak Manisa'da. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tabii tüm bunlar sadece birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü bir canlanma göreceğiz. Türkiye yüzyılını aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hazırladığımız uluslararası doğrudan yatırım stratejisini, yakında uygulamaya geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji belgemizle yüksek teknolojiye dayalı ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz" diye konuştu.

“1 TRİLYON 258 MİLYAR LİRAYA ULAŞAN 238 PROJE İÇİN BAŞVURU YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz daha önce de yatırım faizli avans kredisini devreye almıştık. Teknolojik ve stratejik yatırımlara 3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyoruz. Bugüne kadar toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar liraya ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. Önümüzdeki dönemde dört yeni model fabrika daha ekleyerek inşallah bu sayıyı 14'e çıkaracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi uygulamalarının sanayimize ket vurmaması için yeni teşvik ve finansman enstrümanlarını devreye alıyoruz.

Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi projesi ve Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile toplam 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, kobilerimize ve yeşil teknoloji girişimimizi sunduk. Katma değerli üretimle rekabet gücümüzü arttıracak, daha rekabetçi, daha müreffeh, daha üretken ve güçlü bir Türkiye'yi siz sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın da katkısıyla inşallah inşa edeceğiz. Bu yolda biraz daha sebat etmemiz, sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN 2030 YILINA KADAR YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARININ ODAK NOKTASI HALİNE GELMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Türk ekonomisinin çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Daha doğru bir ifadeyle kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin. İnşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Tanıtımını yaptığımız HIT-30 programı, işte bu yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı görevi üstlenecek. Yüksek teknolojili yatırımlar için davet ve destek programı ile teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacak bir süreci başlatıyoruz.

HIT-30 ile yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirirken ülkemizin 2030 yılına kadar yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline gelmesini amaçlıyoruz. Programla yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay ve bu alandaki değer zincirlerini geliştirecek otuzun üzerindeki başlıkta yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Bu yatırımlarda başlıca dört nitelik arayacağız" dedi.

“HİT-30 PROGRAMININ İLK ADIMINI DA VAKİT KAYBETMEDEN ATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan birincisi ülkemizin otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüme liderlik etmesine fırsat tanıyacak hit elektrikli araçlar çağrısıdır. Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Amacımız AR-GE ve mühendislik faaliyetlerini kapsayan yüksek yerlilik oranına ve ihracat potansiyeline sahip yeni nesil enerjili araç yatırımlarını ülkemize kazandırmaktır. Bu yatırımlar sayesinde yan sanayisiyle birlikte sektörümüzü geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigabayt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megavat saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren toplamda 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz. Endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle de HİT-30 programı çip çağrısını başlatıyoruz. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için beş milyar dolarlık bir teşvik paketini devreye alıyoruz.

Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkısı ve hibe desteğini içeren güçlü bir desteği bu stratejik alan için sunmaya hazırız. Yeşil enerji başlığı, HİT-30 programımızın önemli odak alanlarından birini teşkil ediyor. Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinlerinin kule, kanat ve jeneratör gibi bileşen üretiminde iyi bir konumdayız. Ülkemizde önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımları artarak devam edecek. Bizde büyüyen pazar potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyoruz. HİT-30 programında güneş ve rüzgar teknolojilerine yönelik iki ayrı çağrı tasarladık. Güneş enerjisinde 15 gigabaytlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz.

Bu paketin toplamı 2,5 milyar doları buluyor. Rüzgar enerjisinde ise kritik bileşenlerin ve deniz üstü tribünler gibi ürünlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgar enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar için toplamda 1,7 milyar dolarlık kaynak ayırıyoruz. Altıncı ve son çağrımızla büyük teknoloji firmalarının araştırma geliştirme merkezlerini, Türkiye'ye kazandıracak cazip ve esnek bir modeli devreye alıyoruz. AR-GE faaliyetleri bakımından dünyanın en büyük ilk bin firmasının ülkemizde kuracağı yeni merkezlerin, personel giderlerinin yarısını beş yıl süreyle karşılayacağız. HİT-30 programının ilk adımını da vakit kaybetmeden atıyoruz" dedi.

“30 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlan ettiğimiz 6 çağrıyla önemi gittikçe artan teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Açıkladığımız 6 çağrının odak alanlarımız arasında öncelikli olarak belirlediğimiz ilk çağrılar olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunlara ilaveten hiper ölçekli veri merkezleri, biyo teknolojik ilaçlar, yeşil hidrojen ve endüstriyel robotik sistemler olmak üzere dört başlıkta daha çağrılarımızı çok kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız.

Önümüzdeki dönemde ilan edilen diğer başlıklarda da yatırım projelerine kapsamlı destekler sunulmaya devam edilecek. HİT-30 programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. Tüm yatırımcıları HİT-30 programında yer almaya ve ülkemizin teknolojik atılım serüvenine ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'BUGÜN İLAN EDİLEN 30 MİLYAR DOLAR TUTARINDAKİ YÜKSEK TEKNOLOJİ DESTEK PROGRAMLARI HAYIRLI OLSUN'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 30 milyar dolar tutarındaki yüksek teknoloji destek programlarnın hayırlı olması dileğinde bulundu. Yılmaz açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün ilan edilen 30 milyar dolar tutarındaki yüksek teknoloji destek programları hayırlı olsun.

Yapılacak yatırımların üretim ve ihracatı artırma ve kalkınma sürecimizin temel kısıtı olan cari açığı düşürme potansiyeli son derece kıymetlidir Bu ve benzeri programlar Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz istikrar ve kalkınma çalışmalarının somut yansımalarıdır. Bir yandan tek haneli enflasyon hedefine kararlı bir şekilde bağlı kalırken, diğer yandan nitelikli yatırımlara yönelik seçici destek programları ile katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturma çabamızı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programın amacının istikrar içinde büyümek, Türkiye ekonomisinin temellerini daha da sağlamlaştırmak, nitelikli istihdamı, katma değeri ve kalıcı sosyal refahı arttırmak olduğuna değinerek, "2023-2024 döneminde depremin yaralarını sarmak için tahsis ettiğimiz kaynak 2 trilyon Türk Lirası düzeyindedir. 2025 yılından itibaren deprem bağlantılı harcamalarda azalma bekliyoruz.

Diğer yandan, aldığımız harcama ve gelir tedbirleri ile bütçe disiplinini koruyoruz. Deprem harcamalarında düşüşle oluşacak mali alanımızı; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile bütünlük arz eden insan odaklı sürdürülebilir kalkınma için kullanacağız" ifadelerini kullandı.