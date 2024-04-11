Seçim maratonunu geride bırakan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere komşularla yeni bir dönem başlatan Türkiye bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle mücadele konusunda ise güney komşuları önem arz ediyor.

Bu kapsamda nisan ayı sonunda tarihi bir ziyaret gerçekleşecek.

12 yıl sonra Irak ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay sonunda Irak'a resmi ziyarette bulunacak.

En son 12 yıl önce başbakanlık döneminde Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde en önemli başlık ise terörle mücadele olacak.

Gündem PKK'ya operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarında terörle mücadele konusu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

Türkiye'nin Kuzey Irak'a operasyon hazırlığı

Türkiye uzun süredir, Irak'daki terör hedeflerinin yok edilmesi üzerinde çalışıyor.

Bu amaçla mayıs genel seçimlerinin hemen arkasından diplomatik ve askeri hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda göreve gelmesinden kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayağının tozuyla ağustos ayında Irak ziyareti gerçekleştirdi.

Akabinde MİT Başkanı İbrahim Kalın Ocak 2024'te, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şubat ayında Irak'ta hem merkezi hem de Kürt yönetimiyle temaslarda bulundu.

Mart ayının başında ise Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

13 Mart'ta ise Türkiye Irak sınırında askeri heyetler bir sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirirken, daha sonra Fidan, Güler ve Kalın, Bağdat'ta düzenlenen terör zirvesine katıldı.

"Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kararlılığını "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." ifadeleriyle ortaya koymuştu.