Yumuşatma ve Tenderleştirme:

Süt, ciğerin dokusunu yumuşatır ve daha tender hale getirir. Süt içerisindeki enzimler, ciğer dokusunu parçalayarak daha lezzetli ve kolay çiğnenebilir bir yapı sağlar.

Kan ve Kokuların Giderilmesi:

Ciğerin kanlı ve metalik kokusu, sütteki laktik asit sayesinde azaltılır. Süt, ciğerin kokusunu maskelemeye ve daha ferah bir koku elde etmeye yardımcı olur.

Renk Düzenlenmesi:

Süt, ciğerin rengini daha açık ve homojen hale getirir. Ciğerin doğal kırmızı rengini yumuşatır ve daha çekici bir görünüm kazandırır.

Pişirme Kalitesinin İyileştirilmesi:

Sütte bekletme işlemi, ciğerin pişme sırasında daha düzgün ve homojen bir şekilde pişmesini sağlar. Ciğer, pişme esnasında daha az kurumaya ve sertleşmeye maruz kalır.

Besleyici Değerin Artırılması:

Süt, ciğerin besleyici değerini artırır. Özellikle protein, kalsiyum ve B vitaminleri gibi değerli besin öğelerinin ciğer tarafından emilimini artırır.

Geleneksel mutfak kültürümüzde ciğerin sütte bekletilmesi, yumuşak doku, daha iyi görünüm, lezzet ve besin değeri elde etmek için yaygın olarak uygulanan bir tekniktir. Bu işlem, ciğerin pişirme ve tüketim kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi