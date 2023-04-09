14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. CHP’de milletvekili adayları netleşmeye başladı.

CHP’nin listelerinde sürprizler de yer aldı. Erzincan’daki birinci sıra adayı Mustafa Sarıgül oldu. Son dakika gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev vermesi üzerine aday olması beklenmeyen Seyit Torun, Ordu birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 14:00’e randevu aldı.

VAN 1. SIRA CHP, 2. SIRA İYİ PARTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Van milletvekili adayları belli oldu. CHP'nin Van listesinde 1. Sıra eski il başkanı Av. Seracettin Bedirhanoğlu'na verilirken, 2. Sıra ise İyi Partili Ercan Çiçek'e verildi.

CHP'NİN VAN LİSTESİ

1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek

Kaynak: Cumhuriyet