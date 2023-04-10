Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, dün saat 17.00'de sona erdi. AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.

CHP, halen milletvekili bulunmayan Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş'un yanı sıra tek milletvekili olan Yozgat'ta aday göstermedi. Bu illerde İYİ Parti listeleriyle seçime gidilecek. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de Yozgat'ta İYİ Parti listesinden aday gösterildi. İYİ Parti de Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize Van, Bartın, Batman ve Düzce olmak üzere 9 ilde milletvekili adayı göstermedi. Bu illerde de İYİ Parti adayları CHP listelerinde yer aldı.

DEVA'DAN 25 İSİM ADAY GÖSTERİLDİ

Millet İttifakı'nda İYİ Parti dışındaki partiler CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Ortak liste çalışmaları hararetli geçerken, dün listenin son halinin YSK'ya teslim edilmesi ile hangi partiye kaç vekil verildiği de öğrenilmiş oldu. Buna göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3isim aday gösterildi.

İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

DEVA PARTİLİ ADAYLAR

Adana 4. sıra Sadullah Kısacık

Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin

Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin

Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın

Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu

Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız

Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak

Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya

Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan

İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen

İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal

İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu

İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz

İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu

İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen

Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu

Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy

Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf

Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen

Siirt 1. Sıra Umut Dayanan

Sivas 2. Sıra Serdar İnce

Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz

Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar

Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz

Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu

SAADET PARTİLİ ADAYLAR

Afyonkarahisar 2. Sıra Fatih Aydın

Ankara 3. Bölge 3. Sıra Mesut Doğan

Antalya 5. Sıra Şerafettin Kılıç

Bingöl 1. Sıra Serdar Atalay

Bursa 1. Bölge 3. Sıra Mehmet Atmaca

Çorum 4. Sıra Seyit Ahmet Güher

Diyarbakır 3. Sıra Abdurahman Ergin

Elazığ 2. Sıra Abdullah Akın

Erzurum 2. Sıra Murat Ozan

Gaziantep 9. Sıra Mehmet İslam

Hatay 4. Sıra Necmettin Çalışkan

Isparta 3. Sıra Hüseyin Yıldızhan

İstanbul 1 Bölge 5. Sıra Birol Aydın

İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Mustafa Kaya

İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Bülent Kaya

Kastamonu 2. Sıra Kadir Yalçın

Kayseri 2. Sıra Mahmur Arıkan

Kocaeli 3. Sıra Hasan Bitmez

Kütahya 2. Sıra Ahmet Sunar

Ordu 3. Sıra Ahmet Toklucuoğlu

Rize 3. Sıra Muhammet Yıldız

Sakarya 7. Sıra Ali Fethi Gürler

Samsun 2. Sıra Mehmet Karaman

Şanlıurfa 8. Sıra Abdullah Direk

GELECEK PARTİLİ ADAYLAR

Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra

Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun

Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun

Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız

Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ

Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün

İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci

İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin

İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir

İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat

İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici

Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan

Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır

Konya 2. Sıra Hasan Ekici

Konya 4. Sıra Ömer Ünal

Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ

Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt

Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil

Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten

DEMOKRAT PARTİLİLER

Cemal Enginyurt İstanbul 1. Bölge 9. Sıra

Haydar Altıntaş İzmir Birinci Bölge 7. Sıra

Salih Uzun İzmir İkinci Bölge 5. Sıra

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