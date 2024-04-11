Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van Dernekler Federasyonu'nun organizasyonunda İstanbul'daki Vanlılarla bayramlaştı. Van Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen bayramlaşmaya çok sayıda Vanlı katıldı.

Konuyla ilgili X platformunda bir paylaşım yapan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Van Özalp-Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız ve çok sayıda dernek başkanıyla bir araya geldik. Bu buluşma sadece bir toplantı değil, aynı zamanda birbirimize olan bağlarımızı güçlendirdiğimiz, sıcak ve samimi bir dostluk ortamıydı. Siz değerli hemşehrilerimle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.