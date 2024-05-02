Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal tarafından makamda kabul edilen CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve beraberindeki heyet, yönetime yeni görevlerinde başarılar diledi.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, CHP il teşkilatının ziyaretini değerlendirerek, ziyaretin anlamlı bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.

CHP heyetini belediyede görmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ise, “Kentimizi siyasi partiler, STK’lar ve tüm dinamikleriyle yönetip kalkındırma gayretinde olacağız. Çünkü belediyemizde büyük bir tahribat var. Bunun üstesinden de hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Malumunuz mazbata sürecinde sancılı bir dönem yaşandı.

CHP genel başkanı, parti milletvekilleriniz ve hukuka ve demokrasiye inanan herkes buna karşı çıktı ve bize desteklerini sundu. Bunun için de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretiniz de bizleri çok mutlu etti. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz” ifadelerine yer verdi.