14 Mayıs seçimleri ilk turda büyük bir hezimet yaşayan muhalefette sular durulmuyor.

CHP'de seçim gecesi yaşanan süreç yönetememe ve seçmeni yanlış bilgilendirmenin faturası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesilmişti.

Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Adıgüzel'in yerine gelen isim belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Partide 2018'den beri bu görevi sürdüren Onursal Adıgüzel, 2018 seçimlerinde de yaşanan aksaklıklar ve CHP seçim sisteminin çökmesi nedeniyle büyük tepkiler almış fakat görevinde kalmıştı.AA