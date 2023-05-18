Antalya'dan yeniden AK Parti milletvekili seçilen Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun ile Cumhur İttifakı içindeki partilerin il başkanlarının katılımıyla 14 Mayıs seçimi sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"SEÇİMLERİN KAZANANI TÜRK DEMOKRASİSİ VE TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Çavuşoğlu, yüzde 87'ye yaklaşan oranla tarihin en yüksek katılımlı seçimlerinden 14 Mayıs seçimlerinin, Türkiye'nin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesi olduğunu belirterek, "14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarımıza, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine, demokrasimize katkıları ve kıymetli oyları için teşekkür ediyoruz.

14 Mayıs seçimlerinin kazananı, Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türkiye olmuştur. Milletimiz 27 milyonu aşkın oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdi. TBMM'de de çoğunluğu 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na vererek, ittifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir.

Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz" dedi.

Cumhur İttifakı olarak 28 Mayıs'a kadar bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ikinci turunda net bir sonuçla sandıktan zaferle çıkacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti. Antalya'da yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranıyla bu demokrasi şölenine katkı sağlandığını belirten Çavuşoğlu, "YSK'nın ilan ettiği sonuçlara göre; AK Parti olarak vekil sayımızı koruduk, ittifak ortağımız MHP'nin vekil sayısını artırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak vekil sayımız 8'e yükseldi.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı, oy oranımızı yüzde 40'ın üzerine getirdik. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MEMURLARA KİRA DESTEĞİ

Kampanya sürecinde vatandaşların en çok dile getirdiği ve çözüm için çalışma başlattıkları üç soruna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız.

Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması.

Tarım Bakanlığı'mızla bunu görüşerek, hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Üçüncü olarak elektrik altyapısındaki eksikleri gidermek için çalışmaları başlattık" dedi.

MUHALEFETE 'RUSYA' TEPKİSİ: SADECE BU BOŞ SÖYLEMLERLE RUS TURİST SAYISI GERİLEDİ

Muhalefete de bir soru sormak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlığı bozup, batıdan aferin almak için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken; çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl olur, işte tam olarak böyle olur.

Bu vaade göre; tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler, rezervasyonlarını haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle, ülkemize etkilerini düşünmeden verilen vaatler, şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

Yeni dönemde en büyük önceliğin deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını açıklayan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı; geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.

350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini 1 sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

DEPREMZEDELERİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR: HANGİ İNSANLIĞA VE VİCDANA SIĞAR

Seçim gecesinden itibaren depremzedeleri hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar. Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartmak suretiyle ortada bırakması asla kabul edilebilir değil.

Bu hareketler, ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır. Hiçbir insani konuya, oy potansiyeli gözüyle bakmadık. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken; bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı. Bakınız; Defne Devlet Hastanesi, rekor sürede tamamlandı. Defne'de Kılıçdaroğlu'nun oy oranı kaç biliyor musunuz, yüzde 90. Ama vatandaşımızın yaralarını sarma sorumluluğu bizim, hiçbir hizmet karşılığında vatandaşımızın iradesine ipotek koymayız, koyamayız" diye konuştu.

14 Mayıs'a giden süreçte ABD ve Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlara şahit olduklarını da hatırlatan Çavuşoğlu, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerde, seçim katılımında en ön sıralarda geliyoruz. 3 ay önce tarihimizin en yıkıcı afetini yaşadık. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik.

Buna rağmen seçimleri böylesine yüksek bir katılımla gerçekleştirmek demokrasimizin gücünü de ispat etti. Ne var ki; uluslararası basının tarafgir tutumunu, bazı uluslararası gözlemcilerde de gördük. AGİT, AGİTPA ve AKPM gözlemcilerinden oluşan Uluslararası Gözlem Misyonu'nun basın toplantısında kullandığı siyasi içerikli, tarafsızlıktan uzak ifadelere tepkimizi bakanlık açıklamasıyla ortaya koyduk. Bize bu eleştirileri yapan 2 misyonun şefi Alman.

Ama bakıyorsunuz; aynı Almanya'da Sabah gazetesinden 2 basın mensubumuz, bir FETÖ'cünün yalan yanlış ihbarıyla gözaltına alınıyor. Hem de Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt'ta ofislerinin basılması suretiyle. Bakanlık olarak gerekli açıklamayı yaptık. Büyükelçilerini de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik" dedi.

28 MAYIS İÇİN YENİDEN SANDIĞA DAVET ETTİ

28 Mayıs'taki ikinci turu da yine başarıyla, huzur içinde ve kardeşçe gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti. Cumhurbaşkanı'mızın 'büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa' ifadesiyle tüm Antalyalı hemşehrilerimizi milli irademize ve demokrasimize katkı sağlamak için 28 Mayıs'ta yeniden sandığa davet ediyoruz.

Hangi siyasi partiye gönül ve oy verirse versin; tüm hemşehrilerimizin oyuna talip olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Milletimiz bizden hizmet ve icraat bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. Türkiye'nin kaybedecek 1 dakikası bile yok. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Cumhur İttifakı'yla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

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