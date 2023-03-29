CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, bir yandan parti çalışmalarını organize ederken öte yandan ilçe ziyaretlerine de devam ediyor. Başkan Hakan beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve CHP milletvekili aday adayı, önceki dönem başkanlık yapan Seracettin Bedirhanoğlu ile birlikte Çatak, Gürpınar, Gevaş ve Edremit ilçelerini ziyaret etti. Başkan İlvan, ilçe başkanlarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, talep ve önerileri dinledi.





"OY ORANIMIZI KATBEKAT ARTIRACAĞIZ"

CHP'li heyet ilk olarak Çatak ilçesini ziyaret etti. Heyeti, CHP İlçe Başkanı Celalettin Eraslan karşıladı. Yapılan ziyaretin mutluluk duyduğunu ifade eden CHP Çatak İlçe Başkanı Celalettin Eraslan, “Başkan ve heyetinin bizleri ziyareti etmesi mutluluk verici. Partimizin daha görünür olması için çalışmalarımız sürüyor. Çatak CHP’ye yabancı bir ilçe değil. Daha önce buradan il ve ilçe başkanlarımız partimizin önemli kademelerinde yer almış. Çatak’tan hem Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de partimize hatırı sayılır bir oy çıkacağına inanıyorum. Oy oranımızı katbekat artıracağız” dedi.





"PARTİMİZ ORGANİK BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR"

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Gürpınar oldu. Başkan Hakan ve heyeti ilçe başkanı Selim Karakuş karşıladı. Karakuş, CHP'nin bu seçimde ezberleri bozacağına ve tabuları yıkacağına inandığını belirterek, “Partimiz organik bir şekilde büyüyor. Artık hemşerilerimiz bize ulaşarak üye olmak istediklerini söylüyor.

Ben çok genç yaşta siyasete atıldım. Ömrüm siyasette geçti diyebilirim. CHP’nin Gürpınar ilçe başkanlığını daha önce de çok genç yaşta yapmıştım. Partimizin çok değerli liderlerini, genel başkanlarını bu ilçede ağırladım. O günden bu güne tabi siyaset çok başka şekilde evrildi. Son 20 yılda maalesef bölgemizde siyasi renklilik pek olmadı. Ama artık partimize gençler, kadınlar ve her kesimden emekçiler teveccüh ediyor. Bu değişimi onlarda görüyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’na çok ciddi bir sempati var. Hem ülkemizde hem de şehrimizde değişim olacak. Buna bütün partili yoldaşlarımın ve yurttaşlarımızın inanmasını istiyorum. CHP, Van’da temsil edilecek. Başkanım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"CHP İKTİDARINA HEM VAN OLARAK HEM DE GEVAŞ OLARAK CİDDİ KATKI SUNACAĞIZ"

Başkan İlvan ve heyeti Gürpınar’ın ardından Gevaş ilçesi'ni ziyaret etti. Heyeti, ilçe başkanı Musa Güneş karşıladı. CHP'li Güneş, Gevaş’ın hak ettiği değere ulaşması kavuşması için değişime şans tanıması gerektiğini kaydederek, "Gevaş, Van’ımız en güzel, en turistik ilçelerinden fakat bugüne kadar hak ettiği değere bir türlü kavuşmadı. Gerek yerel yönetim gerekse merkezi hükümet bu ilçeye gereken önemi vermedi. CHP iktidarında inancım o dur ki Gevaş hem Van’ın hem de bölgenin gözbebeği olacak. 2018 genel seçimlerinde CHP olarak yüzde 1,7 oranında oy almışız. Bu seçimde bu oranın çok ama çok üstünde oy alacağız. Bunu yakın zamanda göreceğiz zaten. CHP iktidarına hem Van olarak hem de Gevaş olarak ciddi katkı sunacağız. Yurttaşlar artık mevcut iktidardan bıktıklarını yüksek sesle dile getiriyor, değişim ve dönüşümü de görüyor. Başkanımız ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



“OY’UMUZU 10 KATTAN FAZLA ARTIRACAĞIZ”

CHP’li heyet son olarak Edremit İlçe Başkanı Ayhan Günay’ı ziyaret etti. Başkan Günay, Edremit’te CHP’nin oy patlaması yapacağını söyledi. Günay, “CHP iktidara yürüyor. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da inşallah Cumhurbaşkanı olacak. Zaten genel başkanımıza çok ciddi bir sevgi ve teveccüh var. Bunu herkes görüyor. Özellikle gençler çok heyecanlı ve istekli. Seçim gününü sabırsızlıkla bekliyorlar. Edremit yapısı gereği zaten CHP’ye uzak bir ilçe değil. Göreceksiniz son seçimde bin 400 olan oy’umuzu iddia ediyorum 10 kattan fazla artıracağız. CHP iktidarında Edremit tüm Türkiye’nin bildiği hatta ünü ülke sınırlarını aşana bir ilçe olacak. Başkanlarımıza, yönetimimize bu nazik ziyaretleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.



"VAN, BU MAKÛS TALİHİNİ ARTIK YENMELİ"

CHP Van milletvekili aday adayı Seracettin Bedirhanoğlu da motivasyonun en üst düzeyde olması gerektiğini ve nitelikli çalışmalarla hedefe kilitlenilmesi gerektiğini ifade etti. Bedirhanoğlu, seçimden galip çıkmak ve net bir sonuç almak için sahada gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Türkiye için önemli olduğu kadar Van için de önemli bir seçim olduğuna değinen CHP’li Bedirhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihi bir seçimin arifesinde olduğumuzu biliyoruz. Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız. Bu yüzden sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Bir yandan kolektif çalışma ruhu ile sahada olmalıyız öte yandan bire bir temaslarımızı yapmalı ve yurttaşlarımıza dokunmalıyız. Şehrimiz için çok kritik bir seçim. Van, Türkiye’nin en iyi, en gelişmiş, turizm ve tarım geliri en iyi illeri arasında bulunmak istiyorsa CHP iktidarına şans vermeli. Van gibi tarihi, doğası ve güzellikleriyle dünya standartlarında bir şehir maalesef gelişmişlik sıralamasında, uluslararası endekslerde son sırada yer alıyor. Van, bu makûs talihini artık yenmeli. Bunu haketmiyoruz. İlçe başkanlarımız bizi motive etti, moral verdi. Artık CHP’nin iktidarına sayılı günler kaldı. Hep beraber demokrasinin sözde değil özde olduğu bir döneme gireceğiz.”



“ÜYE SAYIMIZ GİTTİKÇE ARTIYOR”

İlçe ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan ise, “CHP Van İl örgütü ve ilçe teşkilatları olarak seçime hazırız. Tabiri caizse sahada ayak basmadık yer bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Olabildiğince çok kişiye ulaşmak için çalışmalarımızı gece-gündüz sürdürüyoruz. Üye sayımız gittikçe artıyor. Hatta kayıtlara yetişemiyoruz. Her gün onlarca kişi gelip üye oluyor. Yine sandık görevlilerini belirledik. Bu görevliler parti okulundan gerekli eğitimleri aldı. Yani biz yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Van, büyük bir değişime, sürprize hazır olsun. Artık bu güzelim şehirde bizde varız. CHP iktidarında şehrimiz hak ettiği değere inşallah kavuşacak. Hala otogarı, stadyumu, çevre yolu olmayan bir büyükşehirden bahsediyoruz. Bütün bunlar bu iktidarın ayıbıdır. Bu ayıba karşı, olmayan hak, hukuk, adalete karşı ‘dur’ diyeceğiz. Vanlı hemşerilerimiz 14 Mayıs günü hem Van için hem de Türkiye için değişime ‘evet’ diyecek. Buna inanıyorum. Cumhurbaşkanı adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na olan sevgiyi, sempatiyi, görüyorum. Konsantre olmuş bir şekilde seçim gününü bekliyoruz” sözlerini sarf etti.