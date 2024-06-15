CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, "Biz istesek İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir" şeklindeki iddialı sözleri, İYİ Parti cephesinde adeta şok etkisi yarattı. Günaydın'ın bu açıklaması, İYİ Parti tarafından hem siyasi etiğe hem de nezakete aykırı bulunarak sert tepkilere neden oldu.

Günaydın'dan İddialı Açıklama

TV100'de katıldığı programda, İYİ Parti'nin milletvekili sayısındaki düşüşe dikkat çeken Günaydın, "Biz istesek İYİ Parti'den en az 10 milletvekili CHP'ye gelir. Ama bizim derdimiz skor yapmak değil" diyerek siyasi arenada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kavuncu: 'Bu Nezaketten Yoksun Açıklamaları Kınıyorum'

Günaydın'ın açıklamalarına İYİ Parti cephesinden ilk tepki, Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'dan geldi. Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin bir grup başkanvekilinin yaptığı 'İstesek İYİ Parti'den en az 10 vekil CHP'ye gelir ama biz skor peşinde değiliz' açıklaması ne siyasi etiğe ne de nezakete sığar. Millet iradesini siyasi bir şımarıklığa yormak en başta o iradeye zarar vermek anlamına gelir. Bu nezaketten yoksun açıklamaları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Toktaş: 'Siyaset Skor Değil, Nezakettir'

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş da Günaydın'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Siyaset sadece skor yapmak değildir, biraz da edeptir, biraz da nezakettir ve aslında memleket ülküsüdür. Güç zehirlenmesine kapıldıkça siz, siyasi nezaketi elden bırakıyorsunuz sayın Gökhan Günaydın. Bu açıklamanızı esefle kınıyorum" dedi.

Siyasette Normalleşme Adımları Zora Girdi

Son dönemde siyasette normalleşme adımlarının konuşulduğu bir dönemde, CHP ile İYİ Parti arasındaki bu sürtüşme, iki parti arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. Günaydın'ın açıklamaları, İYİ Parti'de büyük rahatsızlık yaratırken, bu durum iki parti arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda soru işaretleri doğurdu.

Kriz Nasıl Çözülecek?

CHP ve İYİ Parti arasındaki bu gerilim, Türkiye'nin siyasi atmosferinde yeni bir tartışma başlattı. Günaydın'ın sözlerinin ardından, iki parti arasındaki ilişkinin nasıl evrileceği merak konusu. Siyasi analistler, bu tür açıklamaların partiler arası işbirliğine zarar verebileceğini ve daha dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Gökhan Günaydın'ın iddialı açıklamaları, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı ve İYİ Parti cephesinde ciddi tepkilere yol açtı. Bu açıklamaların ardından CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği ve bu gerilimin nasıl çözüleceği büyük merak konusu.