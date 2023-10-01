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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Şanlıurfa’da düzenlediği Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı’nda konuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfalılardan oy isteyen Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmaları durumunda 5 bin derslik yapacaklarının sözünü verdi. Denizli’nin Bozkurt ilçesinde belediyenin güneş enerjisi santrali kurduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, yerel seçimde Şanlıurfa’yı kazanmaları durumunda çiftçilere bedava elektrik sözünü de yineledi.

Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ahlaki, etik değerleri esas alırsak çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Siyaset kurumunun bugün temel sorunu kirlilikten arınmamış olmasıdır. Siyaset halka hizmet aracıdır. Eğer siz siyaseti zenginleşme aracı olarak görürseniz sorunlar çözülemez. Şanlıurfa, dünya siyaset tarihi açışından da çok önemli ve kadim bir şehirdir. Şanlıurfa’ya peygamberler diyarı diyoruz. 14 peygamberin bu topraklardan geçtiğini tarihçiler söylerler. Şanlıurfa Dicle ve Fırat’ın geçtiği bir kenttir. Şanlıurfa milli mücadele açısından çok önemli bir şehirdir. Şanlı unvanı boşuna verilmemiştir. Mustafa Kemal ismi ilk kez bu topraklarda bir caddeye verilmiştir” dedi.

"Uyuşturucu işi Türkiye’de artık milli güvenlik sorunudur"

Uyuşturucu kullanımına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Kendi tarihini bilmeyen insanlar bir ülkeyi yönetemezler. Siyaset zenginleşme aracı değildir, halka hizmet aracıdır. Bu bölgenin tarihini dünyaya tanıtacaksınız. Uyuşturucu sorunu Türkiye’nin en büyük belalarından biridir. Uyuşturucu baronları cirit atıyor. Uyuşturucu olayı yaygınlaşırsa gençliğimizi kaybederiz. Uyuşturucu işi Türkiye’de artık milli güvenlik sorunudur. Gencecik evlatlarımız bu tuzağın içine çekiliyor” şeklinde konuştu.

"Çiftçiye bedava elektrik vereceğiz"

Çiftçiye bedava elektrik sözünü yineleyen Kılıçdaroğlu, “Şu soruyu sormalıyız. Şanlıurfalılar bize niye oy vermiyor? Yiğidi öldür hakkını teslim et. Denizli’nin Bozkurt ilçesinde belediye başkanı kurdu güneş panellerini, çiftçiye elektriği bedava veriyor. Şanlıurfa’ya sözüm var, çiftçiye elektriği bedava vereceğiz” ifadelerini kullandı. İHA