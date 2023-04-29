Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak tarihi seçimleri için geri sayıma geçerken, millet ittifakı da ülkenin dört bir yanında seçim bürolarının açılışlarını sürdürüyor. Van’da CHP çatısı altında seçim çalışmalarını yürüten millet ittifakı ilçelerde vatandaşla bir araya gelip, esnafla sohbet ediyor.

Millet İttifakı adaylarının bu seferki durağı Van’ın Çatak ilçesi oldu. Çatak’ta gerçekleştiren seçim irtibat bürosunun açılışına CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, parti il ve ilçe örgütleri, CHP Van Milletvekili adayları Seracettin Bedirhanoğlu, Aziz Örek, Meral Ayhan, Nurten Taş, Mehmet Kaval ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Millet İttifakı’nın Milletvekili adayları ve partilerin il başkanları iktidar olduklarında Çatak’ın kronik sorunlarına çözüm bulacaklarını söyledi.

“YENİ BİR ÜÇÜNCÜ YOLU YARATMAK ZORUNDAYIZ”

Açılışta konuşan CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, “Bizim sorunumuz haktır, hukuktur, adalettir. Şunun sözünü verebiliriz. Adaletteki paranın paylaşımıyla ilgili söz verebiliriz. Biz gece gündüz bu konuda çalışacağız. Çatak’ın doğal yapısının bozulmaması gerekiyor. Çatak’ta taş evler var. Bu evleri butik otellere çevirebiliriz. Şırnak karayolu bittiği zaman Irak bölgesine kadar turizm merkezi yapabiliriz. Biz bu gerçekliklerle hareket etmek zorundayız. Burada fıstığı geliştirebiliriz. Bakın bıttım dediğimiz ağaçların merkezidir burası. Siirt bu anlamda çok ciddi rakamlara varacak değerde üretim ve ihracat yapıyor. İlimiz, ilçemiz ikili bir yapının arasına sıkışmış biz yeni bir üçüncü yolu yaratmak zorundayız. Bu da ancak sizlerin desteğiyle olur” dedi.

“MAALESEF GENÇLERİMİZ MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK BAŞKA İLLERE GİDİYOR”

Açılışta konuşan bir diğer milletvekili adayı Aziz Örek, “Ne vaatler verildi, ne sözler verildi Çatak ile ilgili. Ben 30-35 yıl önce bu sokaklarda gezerken yine Çatak bu Çatak'tı, yolu bu yoldu, 40 yıl sonra ne siyasetçiler gelip geçti ama hala Çatak 40 yıl önceki haliyle birebir aynıdır. Yol da aynı, ağaç da aynı, seçim ofisi de aynı. Ben bir Çataklı olarak arkadaşlarımızla birlikte seçim sürecine girdik.

Biz bu saatten sonra seçimden sonra yapacaklarımızı konuşuyoruz. Ben de bir Çataklı olarak 15 Mayıs'tan sonra arkadaşlarımla beraber Çatak'ın sorunlarını gündeme getireceğim. Buradan hepinize söz veriyorum. Maalesef gençlerimiz mevsimlik işçi olarak başka illere gidiyor. Çatak sanayi kenti değil ama hayvancılık kentiydi. Çatak'ta her türlü meyve sebze yetişiyor. Bin tane koyun besleyen babaların çocukları bir asgari ücret için bugün kapı kapı dolaşıyor. Bu Çataklıya reva mı” diye konuştu.

“YOLU HALLEDECEĞİZ, HAYVANCILIĞI HALLEDECEĞİZ”

Örek, vaatlerini sıralayarak, “Biz iktidara geldiğimizde Çatak'ı hayvancılığın başkenti yapacağız. Çatak bir turizm kentidir. Doğa turizmi, butik turizmi son yıllarda önem kazandı. Çatak ile Van'ın mesafesi çok değil. Düzgün bir yol olsa insanlar buraya hemen ulaşırdı. Ulaşım olmadığı zaman siz hayvancılığı da turizmi de geliştiremezsiniz. Van-Şırnak Karayolunu çok hızlı bir şekilde Genel Başkanımızın sözü ve desteğiyle de yerine getireceğiz. Yolu halledeceğiz, hayvancılığı halledeceğiz ve bunlarla beraber turizmi halledeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Konuşacağımız çok şey var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var” diye aktardı.

“ÇATAK’IN TARİHİ, COĞRAFİ KİMLİĞİNE ZARAR VERMEYECEĞİZ”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan da ekonomik kriz dolayısıyla insanların geçinemediğini söyledi. İlhan: "Cumhuriyetin 100. yılındayız. Allah bize her yıl iki bayram nasip ediyor. Bayramınız mübarek olsun. Üçüncü bayramımız da 14 Mayıs'ta olacak. 2023 dediler dolar 22 lira oldu.

Bir teneke yağ, 600-700 lira oldu. Benim Çataklı kardeşim 10 bin lira ile evinin asgari ihtiyacını alamıyor. Bugün Çatak'ta onu, bunu yapacağız demiyoruz. Biz Çatak'ta kimseye haksızlık, hukuksuzluk yapmayacağız. Çatak'ın tarihi, coğrafi kimliğine zarar vermeyeceğiz. En önemli sözümüz çalmayacağız, çaldırmayacağız, haksızlık yaptırmayacağız. Üçüncü bayram geliyor” dedi.

“21 YILDIR 2 PARTİYE MAHKUM EDİLDİK”

Seçimin büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan İlhan, sözlerine şöyle sürdürdü: “Bugün Türkiye'ye bir Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Kral seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı devletin görevlisidir. Türkiye'de adalet vardır, kanunlar vardır. 14 Mayıs günü Türkiye'deki zulüm düzeni bitecek. Aldığımız her şeye gelen zamlar son bulacak. Elimizde büyük bir fırsat var. 21 yıldır iki partiye mahkum edildik. Farklı bir renk yok. Milletvekili adaylarımızın hepsi içimizden olan insanlar. Biz dayatma, promosyon adaylar göndermiyoruz meclise. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı iktidar olacak.”

“HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, ittifakın bir bütün olarak sağlam şekilde durduğunun altını çizerek, “İktidarda Van'ın temsilcisi olmazsa yüzümüz olmaz gitmeye. O yüzden hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen hepiniz siyasi kararlarınızı gözden geçirin. İktidara gelen siyasi partide mutlaka temsilcilerimiz olmalıdır. Adalet mücadelesini başlattığımız seçim ofisimizi açıyoruz. Burada huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin mücadelesini başlayacağımız seçim ofisimizi açıyoruz” sözlerini sarf etti.

“TÜM SORUNLARIN TEMELİNDE SADECE İKİ SORUN VAR”

Seçim bürosu açılışında konuşan DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ise, "Milletvekili adaylarımız çok önemli sorunlara değindiler. Unutmayalım ki tüm sorunların temelinde sadece iki sorun var. Bunlardan biri demokrasi, biri de işsizlik ve yoksulluktur. Bu ülkede ne zaman ki adaletten uzaklaşıldıysa bununla birlikte ekonomik krizler yaşanmaya başladı. Milletvekili adaylarımızın tüm vaatleri yerine getirebilmesi için bu ülkede demokrasinin yeniden en üst seviyeye gelmesi lazım. Demokrasiyi, bu ülkenin ekonomisini üst sıralara taşıyacak ittifak Millet İttifakı'dır. Ben Çataklılardan destek istiyorum" şeklinde konuştu.

“BU SEÇİM ANALARIN, KADINLARIN SEÇİMİDİR”

İYİ Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, bu seçimin geçmişteki tüm seçimlerden farklı olduğunu belirtti. Özgökçe, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda seçim koordinasyon merkezimizin aldığı kararlarla, milletvekili adaylarımızla birlikte durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler 5 yıldır bu yılı bekliyorduk. İşte bugün o gündür. Bu öyle bir seçimdir ki evine ekmek götüremeyen babaların seçimidir. Bu seçim anaların, kadınların seçimidir.

Bu seçim atanmayan öğretmenlerin seçimidir. Bu seçim traktörüne mazot alamayan köylünün seçimidir. Bu seçim her türlü haksızlığa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa maruz kalanların seçimidir. Bu seçim elektrik faturasını, vergisini ödeyemeyen, banka borçları altında ezilen esnafın seçimidir. O yüzden bu seçim kendinizi düşünerek oy kullanacağız bir seçim değil. Bu seçim bütün ülkede ezilmiş, hor görülmüş insanların seçimidir" dedi.

KARABIYIK: BU NE GÜZEL BİR DEMOKRASİ BÖYLE

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, “Biz özelde iki konu için buradayız. Birincisi Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak, ikincisi de milletvekili adaylarımızı TBMM'ye göndermek. Yani bir oyumuz Kılıçdaroğlu'na, bir oyumuz da milletvekillerine. Biz Van'da Millet İttifakı olarak milletvekili adaylarımız için çalışıyoruz. Burada CHP'nin, İYİ Parti'nin, DEVA'nın ve diğer ittifaklarımızın bayrakları var. Bu ne güzel bir demokrasi böyle” dedi.

“NİHAYETİNDE 14 MAYIS İÇİN BÜYÜK BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Karabıyık, büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ve bunun meyvesini 14 Mayıs’ta alacaklarını belirterek, “Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. 6 partinin liderleri 1.5 yıl önce bu ülkenin kötü gidişatına dur demek için bir araya geldiler. Siyasi kimliklerini, dünya görüşlerini bir tarafa bırakarak mücadele ediyorlar. Nihayetinde 14 Mayıs için büyük bir çalışma yapılıyor.

Bunun karşılığını inşallah sandıkta göreceğiz. Hiç umutsuz, karamsar olmayın. Bu iş çoktan bitmiştir. Yapılan anketleri biliyoruz. 14 Mayıs akşamı çok büyük bir farkla 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşküne hep birlikte göndereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs akşamı çıkan sandık sonuçlarından sonra parlamentoda çok güçlü bir şekilde Millet İttifakı'nı en az 370 milletvekili ile temsiliyet alarak bu ülkedeki sorunları çözmek için çabalayacağız. Millet İttifakı liderlerinin aynı zamanda almış olduğu bir metin var ve altında her birinin imzası var” diye konuştu.

RESMİ KURUMLAR ZİYARET EDİLDİ

Seçim bürosunun ardından İttifak’ın il başkanları, teşkilat mensupları ve milletvekili adayları iki koldan Çatak esnafını gezerek talep, sorun ve önerileri dinledi. Başkanlar ve vekil adayları son olarak resmi kurumları ziyaret ederek programı sonlandırdı.

