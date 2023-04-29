Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Mart ayında ihracatın 2,5 milyon dolar, ithalatın ise 2,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de de ihracat ve ithalatın arttığı görüldü. Van'da ihracat %2,6 artarak 2,5 milyon dolar, ithalat %127,5 artarak 2,7 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %137,7 artarak 19,7 milyon dolar, ithalat %296,1 artarak 36,6 milyon dolar oldu.

Bitlis'te ihracat %24,3 artarak 1,3 milyon dolar, ithalat %81,4 artarak 0,4 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %22,5 artarak 12,0 milyon dolar, ithalat %13,9 artarak 11,9 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACATVE İTHALAT ARTTI

TÜİK'in verilerine göre TRB2 bölgesinde yer alan Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de ithalat ve ihracat rakamları attı.

Van'da Şubat ihracat %3,3 azalarak 2,2 milyon dolar, ithalat %33,0 artarak 1,7 milyon dolar olurken, Mart ayında ise, ihracat %2,6 artarak 2,5 milyon dolar, ithalat %127,5 artarak 2,7 milyon dolar oldu. Muş'ta Şubat ise, ihracat %161,5 artarak 19,2 milyon dolar, ithalat %53,2 artarak 18,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken,

Mart ayında ise ihracat %137,7 artarak 19,7 milyon dolar, ithalat %296,1 artarak 36,6 milyon dolar oldu. Bitlis'te Şubat ayında ihracat %5,7 artarak 1,1 milyon dolar, ithalat %77,3 artarak 0,2 milyon dolar olurken, Mart ayında ise, ihracat %24,3 artarak 1,3 milyon dolar, ithalat %81,4 artarak 0,4 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Şubat ayında ihracat %13,7 azalarak 6,8 milyon dolar, ithalat %39,5 artarak 9,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Mart ayında ise Hakkâri'de ihracat %22,5 artarak 12,0 milyon dolar, ithalat %13,9 artarak 11,9 milyon dolar oldu.

MART AYINDA İHRACAT %4,4, İTHALAT %3,4 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat %3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat %11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mart ayında %3,7 artarak 21 milyar 201 milyon dolardan, 21 milyar 977 milyon dolara yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %14,2 artarak 21 milyar 427 milyon dolardan, 24 milyar 462 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 2 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,9 artarak 46 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA %0,9 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 8 milyar 267 milyon dolardan, 8 milyar 341 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mart ayında %73,2 iken, 2023 Mart ayında %73,9'a yükseldi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %30,7 artarak 26 milyar 537 milyon dolardan, 34 milyar 692 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mart döneminde %69,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,0'a geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Mart ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,3 oldu. Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Mart ayında ara mallarının payı %72,8, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %12,2 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı %76,8, sermaye mallarının payı %12,5 ve tüketim mallarının payı %10,6 oldu.

MART AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 384 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 191 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 130 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 112 milyon dolar ile Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,9'unu oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 528 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 656 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 223 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 102 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 2 milyar 933 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,0'ını oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi