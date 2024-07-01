Son zamanlarda sağlık bakanının istifasını sunması ile beraber pek çok bakanlıkta koltuk değişiminin yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisi faturasının çözümünün değişimde olacağı sinyallerini vermesiyle beraber Ankara kulisleri kaynamaya başladı.

Peki kimler gidecek, kimler gelecek tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını haberimizde bulacaksınız.

Bunlardan Sağlık Bakanı olması ihtimali yüksek olarak gösterilen Kemal Memişoğlu başta olmak üzere çevre ve şehircilik bakanı koltuğuna Murat Kurum'un oturacağı söylentileri sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok mecrada konuşulmaya başlandı.