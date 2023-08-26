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Yılmaz, Türkiye'nin, dünyanın geçtiği bu zorlu dönemine rağmen ekonomisinin dünyadan çok daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Şikayet edilen konuların olduğunu ve bunların farkında olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

ENFLASYON İLE MÜCADELE

"Enflasyon başta olmak üzere şikayet ettiğimiz, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz sorunlarımız elbette var ama bir taraftan da dünyayla mukayese ettiğimizde büyümede, istihdamda Türkiye gerçekten iyi noktada. İhracatta iyi noktada, geçen yıl 250 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik.

Yine pandeminin dip yaptığı noktadan itibaren toplam 6 milyon ilave istihdam üretildi. İşte bütün bunlar siyasi istikrarın sonucu. Bugünkü meselelerimizi de inşallah yine aynı güçlü liderlikle siyasi istikrarla aşacağız. Bir taraftan depremin yaralarını saracağız.

Büyük bir afet, 11 ilde 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir afet. Bunun onda biri başka bir ülkede olsa ne kadar iyi olursa olsun ekonomisi etkilenir. Bunun yaralarını sarmamız birkaç yıl alacak. Şu anda çadırda kalan hak sahibi kalmadı neredeyse. Bütün vatandaşlar konteynerlerde geçici olarak hizmet alıyor. Kalıcı konutların inşasına başladık. Diğer taraftan altyapı yatırımları sürüyor."

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ"

Yılmaz, merkezi yönetim bütçesinden bu yıl için 762 milyar liranın harcandığını bu ağır yükü devlet ve millet olarak hep birlikte aşacaklarını ifade etti.

Ülkeyi çok daha güvenli yarınlara taşıyacaklarını belirten Yılmaz, "Bir taraftan da afet riski olan bölgelerimizde kentsel dönüşümle milyonlarca konutu da dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm başta olmak üzere riskli alanların dönüşümüne önümüzdeki dönemde çok daha fazla ağırlık vereceğiz. Gerekirse bazı yeni kanuni düzenlemeler yapıp bu işleri daha da kolaylaştıracağız.

Bunun ekonomik yansıması da çok önemli. Deprem olmadan önce yaptığınız bir liralık yatırım deprem olduktan sonraki yedi liralık harcamaya denk geliyor. Dolayısıyla bizim mutlaka depremler olmadan veya diğer afetler olmadan riskleri azaltıcı tedbirlere daha fazla yoğunlaşmamız lazım." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ülke olarak Allah'ın izniyle yerel seçimleri de olgunluk ve demokratik bir rekabet ortamı içinde geçirerek geleceğe yürüyeceklerini söyledi.

AK Parti'nin genelde olduğu gibi yerelde de inşallah vatandaşa güven vereceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güven veren ittifak, Cumhur İttifakı olacak, güven veren lider Erdoğan olacak ve onun yol arkadaşları olacak. Geçen dönem malum bazı belediyeler muhalefet tarafından alındı. Bu süreçte bunların karnesini, vatandaşımız gayet güzel notlarını seçimde verecek inşallah.

Belediyeyi şan şöhret için kullanmaya çalışanlar, başka amaçlar için belediyeyi araç olarak kullananlar, bu seçimde kaybedecek Allah'ın izniyle. Gerçek belediyecilik yapmak isteyenler ve samimi belediyecilik yapanlar bu seçimde vatandaşımızın teveccühünü kazanacak."

Yılmaz, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Yılmaz, "Az önce ben Afyonkarahisar Belediyesinin yaptığı projeleri inceledim. Sokak sağlıklaştırmadan, altyapıya, işte kültürel etkinliklerden ticari hayatı kolaylaştırmaya birçok boyutuyla çok güzel çalışmalar yapıldığını gördüm. Başkanının şahsında bütün belediye meclis üyelerine, belediye yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılı, belediyeciliği döneminde bu hizmetlerin üstüne daha yeni hizmetler, daha nitelikli hizmetler koyarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Köprülü köyünde kurulan Teknosera'yı da ziyaret etti.

Burada yetiştirilen salkım domates çeşitleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, mahsullerin yer aldığı stantlarda çalışanlarla sohbet etti ve sera alanını gezerek hasat yaptı.

kaynak:süperhaber