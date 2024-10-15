Çelik Kubbe, ASELSAN, Roketsan, Tübitak SAGE ve MKE gibi sektörün öncü firmalarının hava savunma sistemlerini entegre ederek, yüksek teknoloji ve yapay zeka kullanarak modern bir savunma mekanizması sunmayı hedefliyor. Bu sistem, sadece hedefin tespit edilmesiyle kalmayıp, aynı zamanda hassas takibi, sınıflandırılması ve imhası gibi karmaşık işlemleri de gerçekleştirebilecek radar ve elektro-optik sistemlere sahip olacak. Dolayısıyla, Çelik Kubbe, Türk hava savunmasının beyni olmayı amaçlayan çok katmanlı bir yapının temel taşlarını oluşturuyor.

HAKİM Sistemi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Çelik Kubbe'nin işleyişini yönetecek olan HAKİM Sistemi, hava kontrol uçaklarından alınan bilgileri entegre ederek, Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleştirilen radar ağlarıyla koordineli bir biçimde çalışacak. HAKİM, tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilmesini sağlayarak, hava savunma operasyonlarının etkinliğini artıracak bir yapı sunuyor. Bu sistem vasıtasıyla, İHA'lar tarafından sağlanan görüntüler ve diğer veriler, anlık olarak değerlendirilip, hızlı bir şekilde karar verme süreçlerine dahil edilecek. Bu da, tehditlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak ve Türk hava sahasının güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynayacak. HAKİM Sistemi, bu sayede hava savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir unsur haline gelecek.

Çelik Kubbe'nin Sağlayacağı Avantajlar Neler?

Çelik Kubbe'nin en önemli avantajlarından biri, katmanlı sistem yapısı sayesinde çok çeşitli tehditlere karşı etkin bir savunma sunmasıdır. Farklı menzil ve irtifalarda görev yapacak sistemlerin entegrasyonu, Türkiye'nin hava savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracak. Özellikle, uzun menzil katmanında yer alacak SİPER gibi sistemlerin, düşman tehditlerine karşı caydırıcılık sağlayacağı öngörülüyor. Hava sahasının daha güvenli hale gelmesi, hem askeri hem de sivil alanlarda büyük bir avantaj sunacak. Ayrıca, Çelik Kubbe’nin entegre yapısı, milli savunma sanayinin gelişmesine katkıda bulunarak, Türkiye'nin bağımsızlık hedefine ulaşmasına da yardımcı olacak.