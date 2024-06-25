Her gün elden ele geçen paraların üzerindeki gizemli sayılara hiç dikkat ettiniz mi?

Üzerinde önemli isimlerin ve sembollerin dışında, banknotların her birinde özel sayılar bulunur.

Bu sayılar ne anlama geliyor ve bazıları neden çok değerli olabilir? Gelin, bu sır perdesini aralayalım.

Paraların üzerindeki sayılar ne işe yarıyor?

Banknotların üzerindeki bu sayılar, aslında her bir paranın kimlik numarasıdır.

Bu numaralar sayesinde her banknotun yolculuğu takip edilebilir ve sahtecilikle mücadele edilebilir.

Ayrıca paraların ön ve arka yüzünde bulunan seri numaraları farklıysa muhtemelen sahte paradır.

Bazı özel seri numaraları koleksiyoncular için büyük bir değer taşıyor. Özellikle belirli bir düzen içinde olan ya da nadir bulunan bu seri numaraları, paraların değerini katlayabilir.

Paranızın üzerindeki sayılar böyleyse yaşadınız!

Herkesin cebinde bir hazine yatıyor olabilir. Özellikle radar seri numarasına sahip banknotlar, koleksiyoncuların gözdesi. Peki nedir bu radar serisi?

Radar seri numarası, soldan sağa ve sağdan sola okunduğunda aynı olan numaralardır. Mesela 567765, 1234321 veya A43944934 gibi.

Bu numaralar tam radar, 6’lı radar, 8’li radar gibi gruplara ayrılıyor. Koleksiyoncular için oldukça değerli olan bu paralar, türüne göre 2000 TL'den 15000 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.