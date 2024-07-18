Gram Altın Fiyatı: Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 630 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki dalgalanmalar, gram altının fiyatını etkiliyor.

Çeyrek Altın Fiyatı: Bugün çeyrek altın alış 4.189,3 TL, satış ise 4.294,0 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Yarım Altın ve Cumhuriyet Altını: Yarım altın alış 8.371,0 TL, satış 8.580,3 TL olarak kaydedilirken, Cumhuriyet altını ise alış 17.517,9 TL, satış 17.782,6 TL bandında işlem görüyor.