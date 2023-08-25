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WanHaber / Fatma Öztürk

Tadilat işlemleri tamamlanan Çaldıran Devlet Hastanesi’nde ilk sezaryen ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan Çaldıran Devlet Hastanesi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Fatma Başak Tanoğlu, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı İsmahangül Özbayrak tarafından ilk sezaryen ameliyatı gerçekleşti.

Yeni poliklinik ve muayenehanelerin açılmasıyla tam donanımlı hastane formuna kavuşan Çaldıran Devlet Hastanesi, yenilenen ameliyathanesiyle de ilk sezaryen ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.