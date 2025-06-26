2003 yılında Çin’de kurulan ardından Türkiye’nin birçok kentinde bayilik açan BYD, Burak Gültepe ve Sefa Tekin ailelerinin girişimiyle Van’da açılışını gerçekleştirdi.

Erciş yolu üzerinde bulunan Altıntepe Mahallesi’nde hizmete açılan BYD ARDEN bayinin açılışına, çok sayıda iş insanı, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katılım sağladı.

Yoğun katılım ile hizmete giren otomobil firması, kurdele kesimi ve yapılan duaların ardından resmen açılarak hizmete başladı.

KAMİLOĞLU: “BYD’NİN VAN’DA AÇILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Açılışta konuşan BYD Arden Satış Müdürü Hayrullah Kamiloğlu; “BYD markası Türkiye'de ve dünyada geleceği şekillendiren bir marka. Özellikle elektrikli araçlarda son dönemde almış olduğu ivme ile birlikte satış adetlerini de arttırdığını görüyoruz. Böyle bir markanın şehrimizde olması bizim için, halkımız için çok önemli.” dedi.

“GÜLTEPE VE TEKİN AİLELERİNE TEŞEKKÜR EDERİM”

Açılan merkezde çok sayıda kişinin istihdam edildiğini söyleyen Kamiloğlu, “Özellikle teknolojiyi üst seviyede tutan, müşteriye her türlü teknolojide öncülük eden bir markayı halkımızla bugün buluşturmuş olduk. Umarım bundan sonraki süreçte de daima ilerleyen teknolojiyle biz de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğin markasını Van’a getiren Gültepe ve Tekin ailelerine çok teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

GÜLTEPE: “MİSAFİRLERİN YOĞUN KATILIMI BİZİ ONURLANDIRDI”

İş insanı Şaban Gültepe ise, “Bugün bizim için çok özel bir gün. BYD markasını Van'a getirmekle de çok mutluyuz. Çünkü BYD elektronik, elektrikli araçlarda özellikle otomotiv sektöründe önder durumda. Misafirlerimizin yoğun katılımı da bizleri son derece onurlandı.” dedi.

“BYD’NİN 18. ŞUBESİYİZ”

BYD’nin elektrikli araçlarda önder bir firma olduğunu vurgulayan Gültepe, “Firmamız, 2020 yılında Türkiye pazarına girdi. 2024 yılında da Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda ithal olan araçları artık Türkiye'mizde imal edilir gibi göreceğiz. Bu durumun ülke ekonomisine de son derece büyük bir katkısı var. Van’da açılan şube ile Türkiye’de ki 18. Şubeyiz” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli de, Van’a kazandırılan BYD markası için Van yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yoğun katılımın olduğu açılış sonrası davetliler araçları yerinde kontrol edip özellikleri hakkında bilgi aldı.

Açılış sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve TSO üyeleri tarafından iş yeri sahiplerine siftah sertifikası takdim edildi.