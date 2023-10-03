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Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanat ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu projeleri sürdürüyor. Geçen yıl yapmış olduğu etkinliklerle yaklaşık 235 bin öğrenciyi tiyatro, sinema, akrobasi gösterileriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje bünyesinde haftanın 4 günü Hacıbekir Kültür Merkezinde sinema ve tiyatro gösterileri yapılırken, haftanın biri günü ise Urartu Müzesine gidiliyor.

Etkinliğe katılan çocuklar sinema ve tiyatro oyunlarını büyük beğeni ile izlerken, öğretmenler ise bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için büyük önem arz ettiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini dile getiren öğretmenler, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ve Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

KAYNAK:İHA