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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valiliği, Van için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Van’da bu akşam saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren Van Valiliği, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam (Salı) saatlerinden yarın (Çarşamba) gece saatlerine kadar Van ve Bitlis illeri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Yağışların, Perşembe sabah saatleri itibariyle etkisini yitirmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

RÜZGAR UYARISI

Açıklamada şiddetli rüzgar uyarısında da bulunularak; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (Salı) saatlerinden yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar rüzgarın batılı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvette, yağış anında sert, yükseklerde kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Oluşabilecek ağaç/direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.