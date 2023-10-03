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Kural ihlalleri sık sık kazalara neden oluyor.

Bu kapsamda ekipler de asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.

Yurt genelinde yapılan denetimlerde, sürücüler cezadan kaçamıyor.

Drone destekli uygulama

Son olarak bir denetim de İstanbul'da yapıldı.

Başakşehir ilçesinde drone destekli uygulama noktası oluşturuldu.

Sürücülerin belgeleri sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Ispartakule Viyadüğü çıkışında harekete geçti.

Kontrollerde, motosiklet ve araç sürücülerinin belgeleri incelendi.

Kural ihlalleri gözlerden kaçmadı

Drone destekli yapılan denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan, yetersiz ehliyet sahibi olan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek işlem yapıldı.

21 sürücüye 76 bin TL ceza

Toplam 74 motosikletin kontrol edildiği denetimde, 21 sürücüye 76 bin 181 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA