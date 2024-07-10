U-17 Kadın Futbol Türkiye Finalleri son 16 turu tamamlandı. Van'da grubunu namağlup lider tamamlayarak bölge şampiyonasında şampiyonluğunu ilan eden Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U-17 Kadın Futbol Takımı, Bitlis'te oynadığı son 16 mücadelesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü 2-1 mağlup ederek 240 takım arasından çeyrek finale katılmaya hak kazandı.

SONRAKİ RAKİP KAYSERİ

Tecrübeli Teknik sorumlu Ramazan Bildirici ve Ferhat Demir yönetimindeki Van takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Ligleri tarafından belirlenen ve Galatasaray Spor Kulübü’nün de yer aldığı son 8 turunda Kayseri Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

13 Temmuz Cumartesi günü Elazığ’da oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.