Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Şedal ve Zeydan, kentteki basın mensuplarıyla buluştu. Düzenlenen programa Belediye Başkanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cavit Tatar, yaygın ve yerel gazete temsilcileri, haber ajansı, internet sitesi ve radyo temsilcileri katıldı.

BASININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlayan Eşbaşkan Neslihan Şedal, basının önemine değinerek; “Yaşadığımız birçok zorluğu siz basın emekçileri halkımıza duyurarak bizlerin sesi oldunuz. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum. Seçimlerde büyük bir başarı elde ederek Van’da 14 ilçenin tamamını kazandık. Bu başarı halkımızın başarısıdır” dedi.

Mazbata ile ilgili alınan ilk karara değinen Şedal; “Emeklerimizin önüne geçilmek istendi ama Van seçmeni ve ülkemizdeki tüm kesimler bu karara karşı çıkarak bizlere destek verdi. Bu olayların ve yaşanan hadiselerin halkımıza duyurulmasında da Van basını büyük bir özveri göstermiştir. Bunun için de yeniden sizlere teşekkür ediyorum.

Yaşadığımız ülkede her ne kadar basın özgürlüğü yasalarla güvence altına alınmış olsa da bugün yaşadıklarımız bunların uygulanmadığını gösteriyor. Dolayısıyla basın ve ifade özgürlüğü hakkının bizlere ulaşması için her birimiz mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin en büyük kahramanları da siz basın emekçilerisiniz. İyi ki varsınız, gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“KENTİN EN ÖNEMLİ DİNAMİKLERİNDEN BİRİSİ DE BASINDIR”

Daha sonra açıklamalarda bulunan Eşbaşkan Abdullah Zeydan, kentin en önemli dinamiklerinden birinin basın mensupları olduğunu söyledi.

Zeydan, “Basın toplumun kulağıdır, gözüdür, her şeyidir. Dolayısıyla bir ülkenin de demokratik özgürlük düzeyi basının özgürlük düzeyiyle orantılıdır” dedi.

Gazetecilerin tutuklanmasının doğru olmadığını belirten Başkan Zeydan; “Basının görevi doğruları halka ulaştırmak. Tutuklamaların son bulması gerektiğini düşünüyor ve temenni ediyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları olarak basına çok önem veriyoruz. Gazetecilerin bu kentin gözü, kulağı, vicdanı olduğunu düşünüyoruz. Bizler de bu kente daha iyi hizmetler üretebilmek için sizlerin yanımızda olmasını istiyoruz. Yaptığımız işleri her adımda takip etmenizi, denetlemenizi, eksiklerimiz noktasında uyarmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Zeydan ve eş başkan Şedal, kentin tüm sorunlarının gündemlerinde olduğunu belirterek, çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kentin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve ardından toplantı sona erdi.