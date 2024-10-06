Sosyal Medyadaki Başarıları

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmasıyla birlikte daha da fazla ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle TikTok'ta paylaştığı eğlenceli ve ilgi çekici videolarla geniş bir takipçi kitlesi elde etmiştir. Şu anda TikTok’ta @busekorkmaz kullanıcı adıyla 5,7 milyon takipçiye ulaşmıştır.Buse Korkmaz, sadece TikTok ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bir güzellik merkezi işletmecisi olarak da dikkat çekmektedir. Bu çok yönlü yetenek, onu sosyal medyada daha da popüler hale getirmiştir. Yarışmaya katılmadan önceki dönemde, özellikle gençler arasında büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuş olması, onun sosyal medya stratejisini ve yaratıcılığını ortaya koymaktadır.

Instagram'daki Etkisi

Buse Korkmaz’ın Instagram hesabı (@busekorkmaziniz) da oldukça ilgi çekici bir noktada bulunuyor; burada 1 milyon takipçisiyle etkileşimde bulunarak takipçileriyle sürekli bir iletişim kurmaktadır. Buse’nin sosyal medya paylaşımları, hem yaşam tarzını hem de kişisel markasını güçlendirmesine yardımcı oluyor. Bu durum, onu günümüzün en dikkat çekici sosyal medya fenomenlerinden biri yapmaktadır.