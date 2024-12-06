Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltı atışları sonrası kazanan Artı Değer Van Spor FK, kupada adını 5. Tura yazdırdı.

Maçta yaşanan “saha olayları” gerekçesiyle ev sahibi ekip Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Bursaspor’un PFDK’ya sevkine ilişkin; “Bursaspor Kulübü’nün 04.12.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.