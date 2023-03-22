Van’da seçim hareketliliği sürerken, aday adaylık süreci hız kesmeden devam ediyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuruları devam ederken, Genç Müsiad Van başkanı Burak Gültepe AK Parti milletvekilli aday adaylık sürecini de tamamladı.

"VAZİFE İSTEMEYE GELDİM"

Genç Müsiad Van başkanı Burak Gültepe, “ Ak Parti’nin, Kutlu Dava’nın ve Millete Hizmet Yolu’nun kıymetli neferleri, Değerli büyüklerim ve saygıdeğer dava arkadaşlarım; Adım Burak Gültepe. Partimizin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi başarıları ve liderlik sürecinin yakın takipçilerinden birisi olarak bugün bir kez daha burada, kendi evimde, partimizdeyim! “Yarın değil, hemen şimdi” diyerek Türkiye’nin Yüzyılı sloganı ile yeni bir 100 yıl inşa etme hazırlığında olan partimize bugün heyecan dolu duygular ile geldim.

Bahsettiğim gibi burası benim evim ve çocukluktan gençliğe geçiş sürecimin en önemli duraklarından birisi. Bu durakta nice güzelliklere, nice ilklere şahitlik ettim.

Çokça seçimler gördüm, büyük zaferler yaşadım. Malumunuz yeni bir zafere hazırlanıyoruz. Ben de partimizin yeni zaferinin başlangıcı olan Mayıs 2023 seçimlerinde bizler de bu sürecin mimarlarından birisi olma konusunda vazife istemeye geldim. İstediğim vazifenin ve görevin büyüklüğünün farkındayım. Fakat vazifenin zorluğu kadar vazifeyi bizler için mümkün kılan örneğimiz de yok değil.

En büyük örneğimiz, liderliğini ilham aldığımız liderimiz bizim bu yola çıkmamızın en büyük motivasyonudur. Çünkü biz partimizin gençliği ile büyüdük, gençliğe ilham olan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yolunu takip ettik, kutlu bir yolun yolcusu olarak bugüne kadar geldik. Bu süreçte bizim gibi nice gençler çok kıymetli vazifelerde görev aldı, gençliğin kıymet gördüğü birçok oluşumda kendisine yer buldu. Bizden önceki büyüklerimiz, benim de aralarında bulunduğum birçok gencin Türkiye’nin farklı yerlerinde benim gibi, aynı amaçla partisinde yer almasının sebebi oldu.” Dedi

“EVET GENCİM AMA TECRÜBESİZ DEĞİLİM”

Yaşımızın geldiğinin, vaktimizin dolduğunun vaktinin geldiğini belirten Gültepe sözlerini şöyle tamamladı: “Bir siyasi parti değil, bir okula dönüşen ve Dünyanın en büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelen AK Parti okulunda öğrendiklerim ile gençlik enerjimi bir araya getirerek memleketime hizmet etmeye niyet ettiğimi duyurmak istiyorum. Bu gençlik kademelerinde görev yaptım. Teşkilat şemelarında farklı görevler aldım. Bir çok büyüğüm ile çalıştım, iyisiyle kötüsüyle yıllar boyunca partimde farklı tecrübeler edindim. Yine iş dünyasına atıldım.

Kendi işimi kurdum, medya ve tanıtım sektöründe kendi şirketimin başına geçtim. MÜSİAD gibi Türkiye’nin en büyük iş dünyası kuruluşlarından birisinde Genç MÜSİAD Van il başkanlığı görevine layık görüldüm. Bir süredir de hem siyaset hem iş hem de STK başkanlığı süreçlerini hep birlikte tecrübe ediyorum. Bu tecrübeleri edinirken şehrimin her bucağını gezdim, çocuklarını ve gençlerini yakından tanıtım, kendi jenerasyonumun dertlerini, tasasını dinledim, kentimin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde gördüm. Kentin tüm ihtiyaçlarını öğrenme fırsatı bulup sayısız bürokrattan yöneticiliğin esaslarını gözlemleme fırsatı buldum."

TÜRKİYE'NİN YÜZYILINDA BİZ DE VARIZ

"Siyasi büyüklerimle yaşadığım sayısız tecrübeden hiç bahsetmiyorum bile. Şimdi vakit geldi. Görev almanın, derdimizi kuşanmanın vakti geldiğini hissediyorum. Evet gencim ama tecrübesiz değilim. Heyecanlıyım, Umutluyum, Ve kendime güveniyorum. Yalnız olmadığımı biliyor, yanımda on binlerce, yüz binlerce gencin gücünü, dostluğunu ve yakınlığını hissediyorum. Genç bir kentin, bir genci olarak. Oğlunuz, kardeşiniz olarak karşınızdayım.

İstiyorum ki bu görevi almaya hazır olan büyüklerimle beraber bir yola çıkayım. İstiyorumki doğup büyüdüğüm bu kente hizmet edeyim. İstiyorum ki bu kutlu zaferde ben de karınca misali ateşe su taşıyayım. Bizi destekleyen bir Genel Başkanımız, Malzumlara umut olan Bir Başkanımız, Dertlere deva olan partimiz var. Bizler de genciz, Hazırız, Türkiye’nin yüzyılında biz de varız. Başvurumu yaptım, Ak Parti Van Milletvekili Aday adayı olarak yola çıktım. Allah hayırlı etsin. Yolumuz açık, zaferimiz kutlu olsun”

Şehrivan